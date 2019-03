Brandweer steeds vaker opgeroepen voor brandende elektrische wagens GVS

31 maart 2019

06u26

Bron: VTM Nieuws 0 Brandweerkorpsen in ons land moeten steeds vaker autobranden blussen bij hybride en elektrische wagens. Dat meldt VTM Nieuws. Het gaat vaak om hevige en moeilijkere autobranden. Dat betekent ook dat er nieuwe technieken moeten worden aangeleerd.

Enerzijds is het logisch dat er vaker elektrische en hybride wagens moeten geblust worden, omdat steeds meer van die auto’s rondrijden. Maar anderzijds baart het zorgen, want de brand van zo’n wagen is veel heviger en moeilijk om onder controle te krijgen. Het vuur kan ook naderhand opnieuw opflakkeren. Brandweerkorpsen trainen zich dan ook in een aparte manier van blussen.



Op termijn moeten alle korpsen in Vlaanderen de speciale procedure - met onder meer een grote waterbak - kunnen toepassen.