Brandweer rukt uit voor mislukte chemieproef in school Blankenberge Bart Boterman

08 maart 2018

21u02

Bron: eigen berichtgeving 2 Een wetenschapsproef naar aanleiding van de honderd dagen op de Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge ging afgelopen middag in rook op. Er was even opschudding op de school door een brandincident.

“Twee leerlingen waren begonnen met de voorbereiding van de honderd dagen. Daarbij deden ze een proef in het wetenschapslokaal met een rookgordijn, dat ze vrijdag zouden optrekken op de speelplaats. De proef werd meerdere malen vooraf getest onder begeleiding van een leerkracht.

De chemische reactie die nodig is om het rookgordijn te ontwikkelen kwam, per ongeluk vroegtijdig in gang”, vertelt directeur Francien Vandermeersch. Er ontstond rookontwikkeling in het lokaal, die ook te zien was langs de Molenstraat. Daardoor werd door voorbijgangers de brandweer gebeld.

“Een opvoeder die bij de leerlingen was, begon onmiddellijk te blussen met de leerlingen. Alle gevaar was meteen geweken en alle lessen in de namiddag konden doorgaan. Naar aanleiding van dit incident werd besloten om geen rookgordijn bij de start van de honderd dagen toe te laten”, aldus de directeur.