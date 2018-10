Brandweer rukt uit voor lek bij chemisch bedrijf in Overpelt: "Geen enkel gevaar voor omwonenden" HA

12 oktober 2018

13u56

Bron: Belga 0 Bij een incident in het chemisch bedrijf Oqema op het industrieterrein Nolimpark in Overpelt is vanochtend chloorgas vrijgekomen. Er was geen gevaar voor omwonenden. Mensen in de buurt konden wel lichte geurhinder ondervinden. Het bedrijf, het vroegere Ceepal, verdeelt chemicaliën en onderhoudsproducten.

De melding uit de Stuifzandstraat kwam rond 11 uur binnen bij de brandweerzone Noord-Limburg. "Volgens de brandweer zijn bij het kuisen van twee opslagtanks twee producten met elkaar in contact gekomen. Dat veroorzaakte een chemische reactie waarbij een hoeveelheid chloorgas is vrijgekomen. De brandweer heeft de bewuste tank opgevuld met water waardoor het vrijkomen van dat chloorgas doeltreffend bestreden werd", reageert burgemeester Jaak Fransen.



De brandweer begon vervolgens met het opruimen van de producten, waarbij lichte geurhinder zou kunnen waargenomen worden. Uit metingen van de brandweer op en naast het bedrijfsterrein bleek dat het chloorgas het terrein niet kon verlaten. Er is dus volgens de burgemeester geen enkel gevaar voor de omwonenden.