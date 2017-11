Brandweer rukt uit voor kleine smeulbrand op Brussels Airport TK

06u14

Bron: Belga 2 BELGA Op de luchthaven van Zaventem is vanochtend rond 5 uur een kleine smeulbrand ontstaan in een leegstaand gebouw. Dat bevestigt Nathalie Van Impe van Brussels Airport.

"In het gebouw waren werken bezig en mogelijk was er een probleem met de elektriciteit", zegt Van Impe. Het brandje bleef beperkt en was snel onder controle.