Brandweer rukt uit naar net geland DHL-vliegtuig op Zaventem HA

14 maart 2018

14u01

Bron: Eigen berichtgeving 0

De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar een DHL-vliegtuig dat pas geland was Brussels Airport. Het toestel had er een noodlanding gemaakt; daarna vond de interventie plaats. Spuitgasten gingen aan boord van het toestel, maar verlieten het kort nadien weer. Volgens Brussels Airport ging het om een vals alarm. De aanleiding voor de noodlanding is niet bekend.

@flightradar24 @FlightAlerts777 Brussels Airport. B752 on runway squawking 7700 many fire vehicles following. Unknown issue. pic.twitter.com/IJn03V65XS ⚠️Niagara 411⚠️(@ Niagara_411) link