Brandweer rukt massaal uit voor vuurzee in voormalige Philips-gebouwen in Hasselt "Mogelijk asbestgevaar. Hou ramen en deuren gesloten"

23u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Marco Mariotti Op de Corda Campus in één van de voormalige Philips-gebouwen is rond 22.15 uur een zware uitslaande brand uitgebroken. Het inferno aan de Kempische Steenweg (N74) gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. Er is mogelijk asbestgevaar.

De rookpluim drijft richting Kiewit (Hasselt) en Zonhoven. De stad Hasselt roept bewoners in de brede omgeving op ramen en deuren gesloten te houden, en ook ventilatiesystemen uit te schakelen. Alle brandweerkorpsen uit de omgeving zijn opgeroepen. De oorzaak van de vuurzee is nog onbekend.



