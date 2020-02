Brandweer rukt in Vlaanderen meer dan duizend keer per dag uit MDG

27 februari 2020

13u54

Bron: Belga 0 In 2019 is de brandweer in Vlaanderen meer dan 1.000 keer per dag opgeroepen voor noodsituaties. Dat melden het Netwerk Brandweer en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) donderdag in een persbericht. Over heel Vlaanderen hebben de brandweerdiensten vorig jaar meer dan 370.900 oproepen gekregen.

Oproepen voor brand vormden 5,4 procent van het totaal aantal oproepen in 2019. Hieronder verstaan de twee organisaties alle soorten brandmeldingen: brand binnen, brand buiten, automatische brandmeldingen en controletaken.

Oproepen verschillen naargelang plaats

Het aantal oproepen verschilt sterk naargelang de plaats. Zo kregen de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen de meeste oproepen voor brand. Dat komt door de aanwezigheid van twee grootsteden in die provincies. Antwerpen en Oost-Vlaanderen kregen elk meer dan twee keer het aantal oproepen van Vlaams-Brabant (zonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Meerderheid ziekenwageninterventies

De meerderheid van de oproepen (53,5 procent) waren voor ziekenwageninterventies, klinkt het nog. Ook hier is er een geografisch verschil in de cijfers, te verklaren door het feit dat de ziekenwagenzorg niet overal door de brandweer wordt uitgevoerd. De brandweer voerde in totaal 198.357 ritten uit, of dagelijks 543.

Storm, wateroverlast en wespenverdelging waren samen goed voor 21,9 procent van de interventies. De brandweerploegen rukten vooral in de zomer en in het najaar uit voor wespenverdelging. Bijna een vijfde van de oproepen (19,2 procent) was voor "andere" interventies zoals auto-ongevallen en bevrijdingen uit liften.

Meer dan 12.000 personeelsleden bij de brandweer

Om alle interventies op zich te kunnen nemen, telt Vlaanderen meer dan 12.000 personeelsleden bij de brandweer. Een vierde van hen (25 procent) is actief in hoofdberoep. Vrijwilligers staan in voor het merendeel van de personeelsleden (70 procent). De overige 5 procent zijn administratieve personeelsleden.