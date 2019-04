Brandweer redt raskatten uit brand in Bilzen kg

17 april 2019

18u09

Bron: Belga 4 De brandweer van Bilzen heeft deze namiddag de handen vol gehad met het redden van een groot aantal raskatten. De katten moesten uit het huis aan de Vliegenbergstraat gehaald worden nadat er door een kortsluiting brand was ontstaan. De schade valt al bij al nog mee en alle katten overleefden de brand.

Om tien na drie moest de brandweer van Bilzen uitrukken voor een brand die door een kortsluiting was ontstaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de oorzaak van de brand al onder controle en waren de bewoner en zijn zoon al druk in de weer om hun katten in veiligheid te brengen. De brandweer nam het van hen over en bracht alle katten in veiligheid bij de buren. De twee mannen werden naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.



Doorheen het appartement en de ruimte waar de diepvriezer stond, is wel veel rook en roetschade, maar dat kan met een goede poetsbeurt verholpen worden.