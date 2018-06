Brandweer redt katje uit motor van auto Delphine Vandenabeele

17 juni 2018

16u33

Bron: VTM NIEUWS 11 De brandweer van Beveren heeft vanmiddag een opmerkelijke reddingsactie gedaan. In de Kloosterstraat was een kitten in het motorcompartiment van een geparkeerde auto gekropen. Het dier kon er niet meer op eigen kracht uit.

Patrick Van Den Bossche had zijn auto er geparkeerd en wou net naar de bakker. “Dinsdag vier ik immers mijn verjaardag en ga ik na 45 jaar dienst op hetzelfde bedrijf met pensioen. Om dat te vieren kwam ik koffiekoeken bestellen voor mijn collega's. Toen we uitstapten zag mijn dochter hoe een klein grijs katje in de richting van mijn auto rende en erin kroop. Ik probeerde haar zelf te pakken maar dat lukte niet.”

Ook voorbijgangers probeerden te helpen, zonder resultaat echter. De kitten zat intussen luidkeels te miauwen. “We besloten dan maar besloten om de brandweer te bellen. Zij kwamen met het nodige materiaal ter plaatse en krikten mijn auto op zodat de bodemplaat losgevezen kon worden."

De reddingsactie had heel wat bekijks. Na wat tastwerk kon één van de brandweermannen het kleine katje uiteindelijk bij zijn nekvel vastgrijpen en bevrijden. De redding kon op luid applaus van de toeschouwers rekenen. Eén van hen adopteerde het katje ter plaatse.