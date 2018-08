Brandweer moet hele nacht nablussen na Grote natuurbrand op Netedijk in Lier Bertje Warson

05 augustus 2018

22u49

Bron: eigen berichtgeving 0 Ter hoogte van het jachthaventje in Emblem op de grens met Lier woedt momenteel een grote natuurbrand. Een grasveld met hooi is in brand gevlogen, brandweer Rivierenland was meteen ter plaatse. Er zijn geen gewonden. De brandweer blijft de hele nacht nablussen.

“De oorzaak van de brand is op dit moment niet gekend. Op het eerste zicht lijkt het op zelfontbranding”, zegt perswoordvoerder Magalie Derboven van politie Lier. Met een bulldozer werd het hooi uit mekaar getrokken en nat geblust.

Er ontstond een enorme rookontwikkeling die de binnensstad van Lier en Emblem in rook hulde. Er was ook sterke geurhinder. “De brandweer van Lier, Berlaar, Nijlen blijven nablussen. Er is nog enkele uren brandgeur mogelijk in een groot deel van de stad en ook een deel in Emblem. De politie roept op om ramen en deuren gesloten te houden. Er is geen verkeershinder enkel fietsers moeten omrijden”, aldus de Lierse politie nog.