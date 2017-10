Brandweer met man en macht in de weer om loodsbrand te blussen Sander Bral

18u18 7 #brand #Wilrijk gaat om loods in Fort 7 die vuur vatte. Extra veel water onderweg om te blussen, ook van @BWZoneRand & @BwRivierenland. pic.twitter.com/JUfkYHe2Xd Brandweer Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Aan Fort 7 in Wilrijk woedt vanavond een zware loodsbrand. Brandweerzones Antwerpen en Rand zijn massaal aanwezig om de brand te blussen. Er zijn extra veel wagens uitgerukt omdat er weinig bluswater in de buurt is. Mogelijk is de brand aangestoken.

“De loods bevat stro en hout”, klinkt het bij de brandweer. “Omdat er weinig water voorhanden is in de buurt rondom het fort, zijn er extra wagens met water uitgerukt. Ook van de Brandweerzone Rand. Er zijn geen gewonden gevallen.”

Mogelijk is de brand aangestoken. “Dat moet nog onderzocht worden”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “We raden de mensen aan ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen bij rookhinder. Maar de situatie is wel veilig.”

