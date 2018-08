Brandweer laat man wespennest zelf verdelgen: 38 keer gestoken Redactie

22 augustus 2018

05u48 1 De brandweer heeft deze zomer de handen vol met het verdelgen van wespennesten en raadt sommige inwoners daarom aan ze zelf te verwijderen. In het Waals-Brabantse Waver is dat echter behoorlijk fout afgelopen.

Een man die de pompiers had gebeld voor een nest in zijn dakgoot, kreeg van hen een beschermend pak en verdelgingsmiddel aan 10 euro per uur. Toen hij drie wespen zag cirkelen, sloeg hij toe. Tot plots 300 andere insecten op hem afvlogen.

De man liep 38 steken op en moest drie dagen in het ziekenhuis doorbrengen. Hij krijgt nog steeds om de vier uur een spuit met daarin een anti-allergisch middel en heeft nog altijd last van koorts en pijn.