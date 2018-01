Brandweer in val gelokt met valse oproep Oud op nieuw ontsierd door relletjes Redactie

00u00 16 Baert Marc brandstichting nieuwjaar: politie komt blussen In de Brusselse gemeente Molenbeek is het nieuwe jaar allesbehalve vredig ingezet. Brandweer en politie werden er meermaals belaagd door jongeren. Die sloegen zelfs vals alarm om de hulpdiensten in de val te lokken.

Tijdens de feestnacht liepen in de hoofdstad tientallen meldingen binnen over brandjes. De meeste waren aangestoken door jongeren, die het onder meer op auto's, vuilnisbakken en kerstbomen gemunt hadden. In minstens één geval belden de heethoofden zélf de hulpdiensten, met de melding dat er een auto in brand stond in Molenbeek. Toen de brandweermannen ter plekke kwamen, troffen ze er enkel een groepje jongeren aan die hun voertuig meteen bekogelden met stenen. Eén ervan knalde tegen de voorruit. Gelukkig raakte niemand gewond.

"Bewust brandjes stichten of vals alarm slaan om ons nadien aan te vallen: vroeger was dat ondenkbaar, vandaag is het de norm geworden", zegt Eric Labourdette van brandweervakbond VSOA. Wie een onterechte noodoproep doet en nadien geïdentificeerd wordt, riskeert sowieso op te draaien voor de nutteloze interventie. Als hij of zij expliciet melding maakte van brandstichting, kan daar nog een celstraf van drie maanden tot twee jaar bijkomen.

In heel Brussel moest de brandweer tijdens de feestnacht zeker 61 keer uitrukken voor in brand gestoken vuilnisbakken en 8 keer voor auto's die in vlammen opgingen. Opmerkelijk: geen enkele brandstichter kon worden opgepakt. "Zo iemand is nu eenmaal moeilijk te betrappen. Op het moment dat het vuur opgemerkt wordt, is hij al lang gaan lopen", zegt Denis Goeman van het parket.

In totaal zijn in de hoofdstad minstens 75 mensen opgepakt voor wangedrag, zoals dronkenschap of verstoring van de openbare orde.