Brandweer blust oververhitte Budabrug iets te enthousiast: brug nog tot volgende week defect Joyce Mesdag

27 juli 2018

20u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 De bluswerken die de brandweer gisteren uitvoerde aan de Budabrug in Kortrijk, hebben voor een technisch defect gezorgd. Het water liep binnen in de kelder onder de brug, waar het de elektromechanica heeft beschadigd. De Budabrug kan niet meer omhoog en de herstellingwerken zullen tot midden volgende week duren.

De Budadrug in Kortrijk, die op en neer kan voor de scheepvaart, kwam donderdag vast te zitten door de hitte. Metaal zet immers uit, en iets té veel in dit geval. De brandweer werd erbij gehaald, zodat die met water uit de Leie de brug kon ‘blussen’, en op die manier de brug kon afkoelen.

Een deel van het bluswater van de brandweer is echter in de kelderruimte onder de brug terecht gekomen, waar alle elektromechanica zit waarmee de brug bediend wordt. Kort na de bluswerken van de brandweer, bleek de brug helemaal defect te zijn.

“We verwijten de brandweer helemaal niets”, zegt Claudia Van Vooren, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg. “Niemand had verwacht dat het water in die kelder kon insijpelen. We vermoeden dat er iets schort aan de riolering, en dat er vroeg of laat problemen zouden zijn, bij overvloedige regenval bijvoorbeeld. We gaan in elk geval onderzoeken wat er is fout gelopen, maar onze eerste prioriteit is nu echter het herstel van de brug.”