Brandweer bevrijdt zwaargewonde bestuurder na botsing in Deurne VTT

10u38

Bron: eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck

De 30-jarige bestuurder van een auto is zaterdagochtend iets na 9 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Belcrownlaan. De wagen botste met de bestuurderskant vooraan tegen een vrachtwagen. De man moest bevrijd worden door de brandweer. Hij is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De rijbaan is een tijdlang helemaal afgesloten geweest.

