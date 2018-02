Brandweer bevrijdt man uit 4x4 na knal tegen vrachtwagen in Maldegem

Wouter Spillebeen

16 februari 2018

12u53

Bron: Eigen berichtgeving

De bestuurder van een Dodge RAM is vanochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding tegen een oplegger in Maldegem. Hij reed rond 10.20 uur vanachter in op een vrachtwagen met oplegger die voor het rode licht stond te wachten op de N49 richting Antwerpen.