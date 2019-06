Brandweer betoogt opnieuw in Brussel: verkeer volledig in de knoop

19 juni 2019

Honderden brandweerlui blokkeren het centrum van Brussel. Ze protesteren tegen een wijziging in hun statuut, waardoor bepaalde premies zouden wegvallen. Er is zeer veel verkeershinder op de kleine ring, in de Europese Wijk en de Wetstraat. “Mijd de omgeving”, waarschuwt de politie.