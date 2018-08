Brandweer bestrijdt bos- en grasbrand in Houthalen-Helchteren AV

07 augustus 2018

16u05

Bron: BELGA 0 De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg bestrijdt momenteel een bos- en grasbrand aan de Peersedijk in Houthalen-Helchteren, dichtbij het recreatiepark Molenheide. Ze krijgen ook versterking van collega's uit de zone Noord-Limburg.

Rond 14.15 uur liepen een tweetal meldingen binnen bij de zone Oost-Limburg. De brandweer Noord-Limburg had deze middag nog twee oproepen voor bosbranden in Lommel en in Overpelt, op de grens met Hechtel-Eksel.

In Lommel brak een hevige bosbrand uit aan de Heuvel, waar ongeveer 250 vierkante meter in vlammen opging. In Overpelt situeerde de brand zich aan de Winnerstraat.

Toen de manschappen rond 15.15 uur naar de kazerne in Lommel wilden terugkeren, kwam de vraag tot assistentie binnen voor de brand in Helchteren, dichtbij het recreatiepark Molenheide.