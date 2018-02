Brandweer bedankt echtpaar met bloemen en pralines nadat het noodgedwongen voor dispatching speelde Bart Boterman

28 februari 2018

15u28 23

Met loeiende sirenes, een doos pralines en een bos bloemen is de brandweer van Veurne zich vanmiddag gaan excuseren bij Carine Maricau en Danny Maes uit Adinkerke. Door een softwareprobleem werd het vaste nummer van de brandweerkazerne van Veurne doorgeschakeld naar de thuistelefoon van Carine en Danny, een totaal verschillend telefoonnummer.

Het echtpaar kreeg sinds vorige week woensdag een dertigtal oproepen, die eigenlijk voor de brandweer bedoeld waren. Tot zaterdagmiddag speelden Carine en Danny noodgedwongen voor dispatching. “We wisten niet wat er gaande was en dachten dat iemand ons voor de gek hield, tot we zelf werden opgebeld door de brandweer. Het probleem raakte echter niet opgelost en de telefoons bleven binnenkomen. We dachten even om niet meer op te nemen, maar dan zouden sommige mensen in nood misschien niet geholpen worden en dat konden we niet laten gebeuren. We hebben alle bellers doorverwezen naar de 112”, vertellen Carine en Danny.

Het probleem raakte na vier dagen opgelost, maar de precieze oorzaak is nog niet duidelijk. “Met deze actie willen we ons bij die mensen excuseren voor het ongemak en tevens willen we hen ook tevens willen bedanken voor hun inzet. Ze hebben dagenlang mensen naar het noodnummer 112 doorverwezen, waarvoor onze oprechte dank”, reageert Kristof Louwagie, communicatieverantwoordelijke van Brandweerzone Westhoek. “Maar eigenlijk hadden ze zoveel telefoons niet moeten krijgen. Met deze actie willen we er ook op hameren dat mensen met een probleemgeval niet naar de administratieve nummers van de brandweerkazernes moeten bellen, maar zich moeten wenden tot het nummer 112. Dan kom je steeds bij de juiste persoon terecht”, besluit Kristof Louwagie van Brandweerzone Westhoek.