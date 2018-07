Brandweer al uren op zoek naar vermiste in E10-plas in Brasschaat Man is mogelijk hond achterna gerend ondanks zwemverbod Sander Bral

21 juli 2018

17u11

Bron: eigen berichtgeving 175 De brandweer is al een hele tijd op zoek naar een vermiste zwemmer in de E10-plas in het Antwerpse Brasschaat. Rond 19.00 uur was de man nog altijd spoorloos. In de plas geldt een zwemverbod. Een man en een vrouw uit Antwerpen trokken vandaag met een hond naar het domein, en op een bepaald moment is de man met zijn hond gaan zwemmen. Een uur en een kwartier later keerde de hond terug, maar het baasje niet.

“Twee meisjes aan de andere kant van de plas verklaarden wel dat ze de man daar hadden gezien. Op dat moment zou hij op zoek zijn geweest naar zijn hond. "Het is mogelijk dat hij daarop weer het water is ingegaan om verder naar het dier te zoeken", zegt een politiewoordvoerder. "Dat is het laatste sein van hem. Zijn schoenen en zijn rugzak staan ook nog aan wal."



"Het gaat om een verontrustende verdwijning, we moeten er rekening mee houden dat die man verdronken is in de plas. De brandweer kamt het water volledig uit op zoek naar hem.” Rond 19.00 uur was de man nog altijd niet gevonden, en werd ook aan land gezocht met een speurhond.

350 euro boete

Bij deze temperaturen is het erg verleidelijk om een plons te nemen in de E10-plas maar erg gevaarlijk. De plas is tot vijftien meter diep waardoor er verschillende temperatuurlagen ontstaan.





Als een zwemmer plots in een andere laag terecht komt kan hij ademhalingsstoornissen krijgen of onwel worden met verdrinking tot gevolg.

De politie benadrukte deze week nog dat het verboden is te zwemmen in de plas. Zelfs voor pootje baden kunnen GAS-boetes oplopen tot 350 euro.