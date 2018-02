Brandstoftank vrachtwagen scheurt na botsing met auto: geen gewonden Jan Van Maele

26 februari 2018

15u45

Bron: Eigen berichtgeving 2

In de achterhaven van Zeebrugge gebeurde in de Alfred Ronsestraat even voor 14.00 uur een ongeval. Een SUV en een vrachtwagen kwamen er in botsing. Door de klap kwam de vrachtwagen tegen de betonnen middenberm terecht en scheurde de brandstoftank.

De brandweer kwam met een signalisatiewagen ter plaatse en diende de inhoud van de brandstoftank over te pompen voor de vrachtwagen kon getakeld worden. Daardoor werd de Alfred Ronsestraat voor alle verkeer afgesloten.

Niemand raakte gewond bij het ongeval. Er was een omleiding voorzien.