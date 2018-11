Brandstofprotest: nog enkele filterblokkades in Henegouwen SVM

30 november 2018

08u26

Bron: Belga 0 Actievoerders hebben in de provincie Henegouwen nog altijd op verschillende plaatsen filterblokkades opgeworpen. Dat staat te lezen op de website van de federale politie.

De actie tegen de hoge brandstofprijzen gaat voort op de N40 ter hoogte van Erquelinnes, aan de grenspost in Hensies op de A7/E19, op de N99 aan Macquenoise, op de N57 in Gellingen en op de N5 in Couillet, aan het rondpunt met de R3. "Andere plekken worden waarschijnlijk nog het doelwit van het protest", klinkt het. De politie roept op om de plaatsen waar actie wordt gevoerd te vermijden.