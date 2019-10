Brandstofhandelaars: “Verbod op stookolieketels is onverantwoord en discriminerend” HAA

01 oktober 2019

Bron: Belga 0 Het verbod op stookolieketels dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord vooropstelt, is "onverantwoord en discriminerend" en "komt het milieu niet tegen goede". Dat zegt Brafco, de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars, in een reactie.

De nieuwe Vlaamse regering wil vanaf 2021 stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties verbieden. Daarnaast moet het eveneens vanaf 2021 verboden worden om een bestaande stookolieketel te vervangen als er een aardgasnet in de straat ligt, zo staat te lezen in het regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open Vld.

Brafco reageert misnoegd op de maatregelen, die volgens de federatie niet de juiste manier zijn om de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn te doen dalen. "In plaats van een verbod op plaatsing van nieuwe stookolieketels in te voeren, zou het verstandiger zijn deze juist aan te moedigen, dit ter vervanging van oude, energieverslindende stooktoestellen", luidt het. "Nieuwe stookolieketels verbruiken 30 à 40 procent minder, wat zich vertaalt in eenzelfde daling van de CO2-uitstoot en lagere verbruikskosten."

Voorts benadrukt Brafco onder meer dat de maatregel nefast is voor verdere investeringen in onderzoek en ontwikkeling van "alternatieve, koolstofneutrale brandstoffen, zoals e-fuels (synthetische brandstoffen) en geavanceerde biobrandstoffen die zonder aanpassing in stookolieketels kunnen worden gebruikt".