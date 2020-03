Brandstoffenhandelaars zien aantal bestellingen enorm toenemen Belga

23 maart 2020

15u22 2 Brafco, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, lanceert maandag een dringende oproep tot begrip en geduld nu het aantal bestellingen enorm is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Er is geen enkel risico op tekorten, maar de levertermijnen zijn wel langer.

De brandstoffenhandelaars blijven ook tijdens de lockdownmaatregelen de tankstations en de gezinnen bevoorraden. Sinds de aankondiging van de maatregelen is het aantal bestellingen enorm toegenomen.

“Dat is in eerste instantie het gevolg van de daling van de olieprijzen, maar de mensen vrezen ook voor tekorten en voor een lockdown van de sector”, zegt Olivier Neirynck, woordvoerder van Brafco. Door de grote vraag bedraagt de levertijd nu twee tot drie weken.

Voorrang aan ziekenhuizen

De sector benadrukt dat er geen tekorten zijn, aangezien de raffinaderijen op volle toeren draaien en de voorraden afgewerkte producten optimaal zijn. “De energie die wij leveren wordt per vrachtwagen geleverd. We hebben tijd nodig om het product op te halen en het te leveren”, aldus Neirynck. We geven voorrang aan ziekenhuizen, hulpdiensten, woonzorgcentra en aan mensen die zonder brandstof zijn gevallen.”