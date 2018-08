Brandstichting in clubhuis motorbende: chalet in Rotselaar gaat in vlammen op kv

03 augustus 2018

18u53

Bron: Belga 9 De brand die voorbije nacht het voormalige clubhuis van motorbende Satudarah in Rotselaar heeft vernield, was opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit het onderzoek door de branddeskundige en het labo van de federale politie, zo meldt het Leuvense parket. Van de daders is vooralsnog geen spoor.

Het was een buurtbewoonster die rond 2.00 uur de hulpdiensten verwittigde omdat ze een luide knal had gehoord en vuur en rook zag komen uit het bos aan Blaasbroek in Rotselaar. Toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen, zagen ze dat een chalet in lichterlaaie stond. De brandweer ging het vuur te lijf maar kon niet verhinderen dat de chalet volledig uitbrandde.

Vlakbij de chalet was een sterke benzinegeur waarneembaar waardoor het vermoeden groot was dat de brand werd aangestoken. Het Leuvense parket stelde een branddeskundige en het labo aan. Zij gingen overdag ter plaatse en bevestigden dat er inderdaad brandversnellers werden gebruikt.

Het gebouw werd een tijdlang gebruikt als clubhuis door de Nederlandse motorbende Satudarah en enkele maanden geleden vond er nog een huiszoeking plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de motorbende. Of het chalet nog steeds als clubhuis diende, is niet duidelijk.