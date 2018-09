Brandstichting aan woning N-VA-parlementslid Koen Daniëls, ook andere partijgenoten slachtoffer van vandalisme TVDZM MMB Kristof Pieters

27 september 2018

09u30

Bron: belga 12 Afgelopen nacht is er brand gesticht aan de achterkant van de woning van Vlaams parlementslid en N-VA lijsttrekker in Sint-Gillis-Waas Koen Daniëls. De politie vermoedt dat het motief politiek geïnspireerd is. De dader moest bovendien een volledig omheinde tuin binnendringen want de brandstichting gebeurde aan de achterzijde van de woning. "Dit is onaanvaardbaar", reageert Daniëls. "Mijn gezin zit met de daver op het lijf." Hij is niet de enige N-VA'er die de laatste dagen slachtoffer werd van vandalisme.

De brandstichting gebeurde al in de nacht van maandag op dinsdag maar werd pas gisterenmiddag vastgesteld door de echtgenote van Koen Daniëls. "We gaan normaal altijd naar binnen via een deur aan de zijkant van de woning maar gisterenmiddag waren de kinderen thuis en met het mooie weer wilden ze buitenspelen. Het was mijn echtgenote die plots opmerkte dat er verbrande resten van een kartonnen doos tegen de achtergevel lagen."

Politie en parket hebben meteen een onderzoek ingesteld. "Er is een branddeskundige ter plaatse gekomen en die heeft formeel bevestigd dat het om brandstichting gaat. Bovendien moet de dader onze tuin zijn binnengedrongen terwijl die volledig omheind is. Langs de zijkant staat een draad van 1,8 meter hoog en aan de achterzijde is die 1,2 meter. Vooraan is een hekje maar dat is ’s nachts altijd op slot. De dader moet dus moeite hebben gedaan. Het lijkt geen daad van iemand die in een opwelling heeft gehandeld. Dat maakt het voor ons nog erger want dat betekent natuurlijk dat iemand mij viseert."

Volgens Daniëls gebeurde de brandstichting ’s nachts. "Ik was het grootste deel van de dag thuis. Mijn gezin is natuurlijk erg geschrokken. Mijn dochter vraagt me waarom iemand ons huisje heeft proberen in brand te steken. Ik heb zelf amper een oog dichtgedaan. Wie doet nu in godsnaam zoiets?"

Politiek geïnspireerd

Speurders hebben aan Daniëls gevraagd om een lijst op te stellen van mensen die hij mogelijk verdacht. “In mijn persoonlijke omgeving is er alleszins niemand waarmee ik in de clinch lig. Het kan bijna niet anders dat dit politiek geïnspireerd is geweest. Ook de deskundige denkt dat er in die richting moet gezocht worden. Als parlementslid kom ik natuurlijk vaak in de media maar het zijn natuurlijk ook gemeenteraadsverkiezingen waarbij ik lijsttrekker ben voor N-VA."

"Ik kan niet bedenken wie er zover zou gaan. Je kan van mening verschillen en debatten kunnen al eens op het scherpst van de snee gevoerd worden, maar brandstichting bij iemand thuis is toch wel meer dan een brug te ver. Dit had echt fout kunnen aflopen. Gelukkig is het vuur vanzelf gedoofd. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als het vuur was overgeslagen op de woning."

Geen bedreigingen

Bedreigingen heeft Koen Daniëls nog niet gekregen. “Verwijten worden er natuurlijk wel vaak naar het hoofd geslingerd maar dat is ook eigen aan de politiek. Zolang het verbaal blijft, kan ik dat ook wel plaatsen. Maar na dit incident zit de schrik er wel goed in, en erger, ook bij mijn gezin dat niks te maken heeft met mijn politieke activiteiten.”

Omdat Daniëls in het parlement zetelt, is ook de militaire politie op de hoogte gebracht. “De lokale politie zal extra patrouilleren langs mijn woning en er worden ook andere maatregelen genomen maar daar kan ik om veiligheidsredenen niet over uitweiden. Ik hoop vooral dat dit een alleenstaand feit blijft."

Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat politici af te rekenen krijgen met fysieke bedreigingen, agressie of brandstichting. Zo zijn er al voorbeelden van politici wier huis werd bekogeld met stenen en recent nog werd het campagnebusje van Lorin Parys (N-VA) in Leuven in brand gestoken.

Ook in Willebroek werd een N-VA-kandidaat geviseerd. Een onbekende kraste in de nacht van dinsdag op woensdag verschillende boodschappen in de twee voertuigen van Alain Aelbrecht. De 54-jarige kandidaat, die voor het eerst opkomt voor N-VA Willebroek, trof zijn wagen beschadigd aan en verwittigde de politie. Die kon een mogelijke verdachte, een 36-jarige man uit Willebroek, inrekenen. Bronnen bevestigen dat de man geseind stond in andere gerechtelijke dossiers en dat er nog een bevel tot gevangenneming openstond.

In Lievegem kreeg N-VA-lijsttrekker Maikel Parmentier eveneens af te rekenen met vandalisme. Op zijn campagnebord in Lovendegem werd de slogan ‘Schurft en Vlooien’ gespoten. Op andere affiches van de partij staat dan weer groot de tekst ‘Nieuwe Vlaamse Armoede’.

Tot slot werd in Brugge de knalgele fiets van kandidaat-burgemeester Pol van Den Driessche (N-VA) beschadigd. De daders staken op de pancarte de ogen van de politicus uit en doorboorden zijn mond. Ze probeerden de fiets ook te stelen, maar dat lukte niet.