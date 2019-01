Brandstichters in Molenbeek van vorig jaar nooit gepakt Stéphanie Romans

04 januari 2019

05u00 3 De jongeren die bij de vórige jaarwisseling brand stichtten in Molenbeek, zijn nooit geïdentificeerd. Dat blijkt uit een navraag bij de politie. Er werden destijds vijf pv's opgesteld tegen onbekenden, zonder vervolg. "Maar deze keer zullen we de daders wél vinden."

De kerstboom bij Zwarte Vijvers die in vlammen opging. Meer dan 60 vuilnisbakken die in brand gestoken werden. Brandweermannen die bekogeld werden met stenen. Nee, we hebben het niet over de rellen die de jaarwisseling 2018-2019 ontsierden in Molenbeek, maar over die van een jaar eerder.

lees verder onder de foto:

Politiewoordvoerder Johan Berckmans geeft nu toe dat de brandstichters van destijds nooit gevonden zijn. Ook voor de feiten van deze week zijn nog altijd geen nieuwe verdachten aangehouden. Toch maakt de politie zich sterk dat de daders deze keer niét zullen ontkomen. En wel omdat de feiten - in tegenstelling tot een jaar eerder - nu wel gefilmd zijn. "We hebben een taskforce opgericht die alle beelden grondig bestudeert", zegt Berckmans. "Aan de hand daarvan zullen we zoveel mogelijk verdachten identificeren." De lokale politie hoopt begin volgende week uit te kunnen pakken met de eerste resultaten van de taskforce.

Omdat de brandweer, net als vorige keer, ook nu weer geviseerd werd door de amokmakers, bestudeert Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding Cécile Jodogne (DéFI) of de interventievoertuigen niet standaard kunnen worden uitgerust met een camera. Verder wil ze de samenwerking met de politie evalueren. Tijdens de feestnacht moest de brandweer soms lang wachten op begeleiding, omdat er geen agenten beschikbaar waren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft dan weer aan Comité P gevraagd om een verkennend onderzoek te voeren naar wat er precies misgelopen is in Molenbeek. "Dat moet op korte termijn duidelijk maken of er redenen zijn om een toezichts- of opvolgingsonderzoek te voeren in de politiezone."