Brandje in loods die jongeren gebruiken om te skaten Andreas De Prycker

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 2 Vertommen In een leegstaand afvalverwerkingsbedrijf op de Aarschotsesteenweg in Wilsele (Leuven) is brand uitgebroken.

Dinsdag omstreeks 15.30 uur meldde een toevallige passant dat er van op de Aarschotsesteenweg een dikke zwarte rookwolk zichtbaar was. Vlammen waren er niet te zien. De rook was afkomstig van uit een loods (in de buurt van Metaleuven) die een eindje van de rijbaan af lag. Deze loods staat al een tijdje leeg. Soms wordt hij gebruikt door skatende jongeren. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is voorlopig niet gekend. Er vielen geen gewonden.