Brandje in kabinet van advocaat van Mehdi Nemmouche jv

11 maart 2019

20u33

Bron: belga 0 In het kabinet van meester Sebastien Courtoy, de advocaat van Mehdi Nemmouche, aan de Louisalaan in Brussel is deze namiddag een brandje uitgebroken.

Volgens woordvoerder Walter Derieuw van de brandweer van Brussel gaat het om een accidentele brand en is er geen sprake van dat de advocaat van de dader van de aanslag in het Joods museum werd geviseerd. Uit voorzorg werd het gebouw even geëvacueerd.

De oorzaak van de brand wisten de brandweerlieden niet te achterhalen.