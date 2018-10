Brandje in flat van Cercle-speler Arnaud Lusamba Jelle Houwen

07u44 0 In het appartement van Cercle Brugge speler Arnaud Lusamba, een 21-jarige offensieve middenvelder die gehuurd wordt van het Franse OGC Nice, is gisterenavond brand uitgebroken.

Het appartement is gelegen op de Markt van Ruddervoorde. De Fransman, die sinds juli voor Cercle speelt, was om 20 uur toen de brand uitbrak al vertrokken richting Parijs.

Andere bewoners merkten een indringende brandgeur en rook op en belden de brandweer. Ook Lusamba zelf werd opgebeld. Hij keerde meteen terug.

Vuilnisbak

Met de sleutels van de conciërge kon al binnengegaan worden in de flat. Het bleek om een vuilnisbak te gaan die in een kleine afgesloten ruimte stond die vuur had gevat. Omwille van zuurstoftekort in die ruimte verstikte de brand zichzelf.

De brandweer moest wel lange tijd de vertrekken ventileren omwille van de zwarte rook. De schade bleef evenwel beperkt.

Tijdens de interventie werden de bewoners geëvacueerd. Zij kregen onderdak in de inkomhal van het bankgebouw maar de meesten bleven gewoon op straat kijken naar de interventie. Die was om 21 uur afgelopen. De flat is niet onbewoonbaar, Lusamba kan er blijven wonen.