Brandgevaar door aanhoudende droogte: voortaan rookverbod in Oost-Vlaamse provinciale domeinen kv Tom Vierendeels

04 juli 2018

17u31

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Omwille van de extreme droogte geldt vanaf vandaag een rookverbod in alle provinciale domeinen en centra in Oost-Vlaanderen omdat het risico op brandgevaar te groot is door de aanhoudende droogte. Zondag kondigde het Agentschap voor Natuur en Bos ook al een code rood af voor verschillende natuurdomeinen in de provincies Antwerpen en Limburg. In Vlaams-Brabant vatte een veld vandaag vuur.

"We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter om preventief te werken", zegt Peter Hertog, gedeputeerde bevoegd voor de domeinen bij het Oost-Vlaamse provinciebestuur.

Het verbod is van onbepaalde duur en geldt voor alle provinciale domeinen en centra, zowel voor medewerkers als voor bezoekers. "We proberen sowieso het roken al weg te houden van onze speeltuinen, maar bij dit weer staat alles er kurkdroog bij. Het ziet er niet uit dat het de komende dagen zal beteren met de hitte. We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter om preventief te werken op brandgevaar. We vonden het raadzaam om iedereen te laten stoppen met roken, tot er genoeg vocht is bijgekomen", zegt Hertog.

Het rookverbod wordt aan de ingang van alle domeinen duidelijk vermeld, stelt de gedeputeerde. "We hebben onze medewerkers gevraagd om er nauw op toe te zien en de bezoekers erop aan te spreken, maar we gaan geen speciale controles doen. Er is echt niet veel nodig om alles in brand te laten vliegen, dus beter voorkomen dan genezen."

Brand in Halle

De brandweerzone Vlaams-Brabant West diende vandaag opnieuw uit te rukken voor een veld dat in brand stond, deze keer op de hoek van de Lenniksesteenweg met de Scheyssingen in Halle. Een loonwerker was er aan de slag met een dorser om de gerst af te rijden, maar rond 14 uur liep het plots fout.

De hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niet verhinderen dat zowat één hectare van stro en gerst in vlammen opging. De brandweer bleef nog een hele tijd ter plaatse om tijdig in te kunnen grijpen bij heropflakkeringen. Door de brand bleef de Lenniksesteenweg een tijd lang afgesloten in beide richtingen. Niemand raakte gewond.