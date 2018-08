Brandende vrachtwagen op E19 geblust, snelweg blijft voorlopig nog wel afgesloten HA Silke Vandenbroeck

03 augustus 2018

13u09

Bron: Belga, eigen berichtgeving 447 Op de E19 Antwerpen-Brussel is de vrachtwagen die ter hoogte van Machelen in brand was gevlogen geblust. Dat meldt de brandweer. Bij de brand vielen geen gewonden, maar het zal nog enige tijd duren voor de snelweg is vrijgemaakt. De civiele bescherming uit Brasschaat is opgeroepen om de snelweg op te ruimen. Het verkeer wordt intussen nog steeds van de snelweg weggeleid, melden de federale politie en het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen vervoerde het product dat in pampers zit om vloeistoffen te absorberen. Om een nog onduidelijke reden vloog het voertuig kort voor 13 uur in brand. De snelweg werd meteen afgesloten om de brandweer toe te laten het vuur te bestrijden. Het vuur is intussen geblust, maar een deel van de lading is op de weg terechtgekomen. De snelweg moet dan ook eerst worden schoongemaakt en de vrachtwagen moet nog getakeld worden. Het zal dan ook nog enige tijd duren voor het verkeer opnieuw door kan.

Het verkeer moet via de uitrit Vilvoorde naar de N211 en R22, aan de rotonde met de R22 terugkeren om dan via de oprit terug de E19 op te rijden. De oprit van de N211 komende van Brucargo is afgesloten. Er wordt ook een afleiding voorzien ter hoogte van Mechelen-Zuid. Het verkeer moet dan via de N1 (Brusselsesteenweg) via Zemst naar Vilvoorde.

Een en ander veroorzaakt op de E19 een flinke file, die al tot in Zemst reikt. Het verkeer dat vanuit Antwerpen naar Brussel wil, krijgt dan ook de raad om te rijden via de A12.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt bestuurders op Twitter ook om de pechstrook vrij te houden. "De pechstrook is geen rijstrook! De hulpdiensten worden gehinderd op weg naar het ongeval", klinkt het.

#E19 Ongeval Vilvoorde-Cargo → Brussel: hou de pechstrook vrij. De pechstrook is geen rijstrook! De hulpdiensten worden gehinderd op weg naar het ongeval.

Gebruik de rustplaats van Peutie enkel als u écht wilt rusten. Wees hoffelijk!

Omleidingsroutes: https://t.co/MUCvMYSd3f Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E19 UPDATE Brandend voertuig thv Vilvoorde-Cargo → Brussel, weg versperd. De #E19 wordt afgesloten in Mechelen-Zuid. Het verkeer moet de letter D volgen. Meer info: https://t.co/MUCvMYSd3f Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Het ziet ernaar uit dat ik op mijn laatste werkdag nog overuren zal kloppen: #E19 richting Brussel volledig dicht bij Vilvoorde-Cargo. Oorzaak: vrachtwagen uitgebrand en ladingverlies. Hinder kan nog tijdje duren... pic.twitter.com/NfylqlzjCI Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Brandend voertuig E19 richting Brussel met aansluiting R0. #e19 #brand #file #R0 pic.twitter.com/uuKxXm7SpF Diederich F(@ DiederichFort) link