Brandende vrachtwagen aan oprit A12 in Willebroek: hou ramen en deuren gesloten SPS

17 augustus 2018

15u53 62 In Willebroek is de oprit naar de A12 op de N16 momenteel afgesloten door een brandende tankwagen. Volgens de plaatselijke brandweer is er ook een ontploffing geweest, maar is de situatie ondertussen onder controle. Wel is er heel wat rookhinder, waardoor de brandweer aan bewoners en automobilisten vraagt om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

De oprit van de A12 richting Antwerpen vrijdag werd omstreeks 15u30 afgesloten vanwege de brandende tankwagen. Volgens de brandweer van de zone Rivierenland heeft er ook een ontploffing plaatsgevonden, maar is de situatie intussen onder controle. Aan omwonenden wordt wel gevraagd om nog even ramen en deuren gesloten te houden, terwijl ook het verkeer op de A12 best de ventilatie uitzet en de ramen sluit. Welk product de tankwagen vervoerde, is niet bekend.

De politiezone MechelenWillebroek raadt automobilisten die de A12 op willen om oprit 7 aan de Dendermondsesteenweg te nemen.

#N16 #A12 UPDATE Brandend voertuig oprit 6 Willebroek richting Antwerpen, de oprit is afgesloten. De brandweer vraagt de bewoners de ramen en deuren te sluiten en voor de automobilisten hun ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Alternatief is de oprit nummer 7 (nabij Dendermondsesteenweg) op de grens #Willebroek - #Breendonk. https://t.co/SF2kMp6doL pzMechelenWillebroek(@ PolitieMeWi) link