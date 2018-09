Brandende auto's veroorzaken file op E403 richting Brugge JVM

04 september 2018

09u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het verkeer op de E403 richting Brugge loopt momenteel volledig in de soep door twee ongevallen op de snelweg.

Ter hoogte van de oprit richting E40 raakten omstreeks 8.30 uur een viertal wagens betrokken bij een ongeval. Niemand raakte gewond, maar twee wagens vlogen door de klap wel in brand. De brandweer snelde ter plaatse om het vuur te blussen. Momenteel moet het verkeer over de pechstrook. Daardoor staat er file tot voorbij Ruddervoorde.

Update #E403 Brandend voertuig net voor knooppunt Brugge richting #E40. De linkerrijstrook is in beide richtingen afgesloten. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Ook op de afrit van de E403 in Rumbeke gebeurde een zwaar ongeval. Een vrachtwagen en drie auto's botsten er op elkaar. Drie mensen raakten gewond, één van hen moest door de brandweer worden bevrijd. Voor zover bekend, verkeert niemand in levensgevaar. Door het ongeval zijn in de richting van Brugge twee rijstroken versperd.