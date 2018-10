Brandende auto met lijk aangetroffen in Antwerpse haven IB Nina Bernaerts

04 oktober 2018

04u25

Bron: Belga, eigen berichtgeving 9 Op een afgelegen parking aan de Rijnkaai in de Antwerpse haven is afgelopen nacht een brandend voertuig aangetroffen met een lichaam in. Dat bevestigt een woordvoerder van de Antwerpse politie.

Vermoed wordt dat de inzittende reeds overleden was voor het vuur ontstond, maar verder onderzoek moet dat uitwijzen. Het labo en een onderzoeksrechter kwamen ter plaatse.

Franse nummerplaat

De brandweer kreeg na middernacht een oproep voor een brandend voertuig op het parkeerterrein aan de Sloepenweg, achter het Eilandje. Toen ze ter plaatse kwam, bleek er zich een persoon in het voertuig te bevinden. Die was reeds overleden, aldus de woordvoerder van de politie.



Er is een onderzoeksrechter aangesteld om de precieze omstandigheden te achterhalen. De wagen had een Franse nummerplaat.