Brandend speeltuig veroorzaakt zwarte rookpluim Kristof Pieters

11 juli 2018

18u13

Bron: Eigen berichtgeving 15 In de Floralaan in Beveren ontstond vanmiddag opschudding door een zware brand. Verschillende buurtbewoners merkten rond 16.30 uur een gitzwarte rookpluim op boven speelplein Bartje.

De rookontwikkeling was kilometersver in de omtrek te zien. De brandweer stelde ter plaatse vast dat een speeltuig in lichterlaaie stond.

Het speeltuig en zo’n vijftig vierkante meter gras en struikgewas gingen mee in vlammen op.

Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet. Vlak naast het speeltuig vond de politie papiersnippers die half verbrand waren. Er wordt een onderzoek ingesteld.