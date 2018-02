Brandend frietkraam veroorzaakt grote rookpluim boven Brussel HA

26 februari 2018

12u32

Bron: Bruzz, RTL 8 Een brand heeft deze voormiddag een grote rookpluim veroorzaakt boven de Brusselse gemeente Schaarbeek.

De brand ontstond in een frietkraam op een kleine kermis aan de kerk van Helmet. De brandweer was snel ter plaatse en had de vlammen vlug onder controle. Niettemin was er veel rookontwikkeling. De rookpluim was van ver te zien in de stad.

Er vielen geen gewonden, zegt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.