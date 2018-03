Branden in België kostten in 2015 leven aan 58 mensen, 3.664 werden gered lva

In 2015 zijn in België 58 mensen om het leven gekomen bij branden, van wie 32 bij woningbranden. Dat blijkt vandaag uit de brandweerstatistieken voor 2015, de eerste sinds de brandweerhervorming.

Er raakten 1.307 burgers en 57 brandweerlieden gewond bij branden, van wie 923 burgers en 37 brandweerlieden bij woningbranden. De brandweerlui hadden gemiddeld 11 minuten 7 seconden nodig om op de plaats van een brand aan te komen na de ontvangst van het alarm.

Er werden in totaal 22.349 interventies uitgevoerd voor brand, waarvan 5.486 voor brand in gebouwen, 3.362 voor brand in schoorstenen, 2.496 voor voertuigbranden, 18 voor vaartuigbranden en 19 voor treinbranden.

In totaal hebben de nieuwe hulpverleningszones 556.570 interventies uitgevoerd in 2015, waarvan 330.040 interventies waarbij dringende medische hulp geboden werd.

3.664 mensen gered

Er werden in totaal 3.664 mensen gered. Het gaat om personen die niet op eigen kracht en zonder interventie van de brandweer uit een gevaarlijke situatie geraakt zouden zijn. Het grootste aantal reddingen werd uitgevoerd in zone Brussel (378 personen).

Statistieken

De statistieken van 2015 kunnen niet vergeleken worden met de voorgaande jaren, omdat die toen minder volledig waren. "We zijn van 73 procent van de gegevens in 2012 naar 91 procent geëvolueerd in 2015", zegt Jérôme Glorie, directeur-generaal Civiele Veiligheid.

Toch lijkt het aantal interventies voor brand jaarlijks licht af te nemen. Interventies in de categorie "reddingsinterventies en technische interventie" nemen dan weer toe. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld redding van beknelde personen, personen in gevaar van elektrocutie, CO-intoxicatie, verdrinking of die van een hoogte dreigen te vallen of te springen, maar ook om opvang van gevaarlijke dieren, het vrijmaken van de openbare weg, stormschade en overstromingen.

Na de ambulancediensten was de categorie interventies met "gevaarlijke dieren" de grootste. Daarbij gaat het voornamelijk om het verwijderen van wespennesten.