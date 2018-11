Brandblussysteem ontploft bij Infrabel Brugge: arbeider kritiek

19 november 2018

13u20

Aan het station van Brugge is deze middag een brandblussysteem ontploft. Door de impact schoot het systeem door de muur. Het volledige gebouw van Infrabel is ontruimd. Eén arbeider vecht voor z’n leven. Een andere is zwaargewond.