Brand verwoest bus van De Lijn in Machelen

19 februari 2018

Een bus van De Lijn heeft maandagochtend rond half 8 vuur gevat in de Koningin Fabiolalaan in Machelen. Autobestuurder Johnny Gorens zag rook van de bus komen. "Ik maakte de bestuurder daar attent op", vertelt hij. "Daarop stopte de bus meteen en alle passagiers stapten uit." De brand ontstond door een defect aan de motor. "Daardoor was er heel wat rookontwikkeling", zegt een woordvoerster van de politiezone VIMA. "De brandweer had het het vuur na een halfuurtje geblust."