Brand verwoest appartement in Olen, bewoner lichtgewond

25 januari 2018

10u30

Bron: Belga 9 In Olen in de Antwerpse Kempen is vanmorgen brand uitgebroken in een appartementsgebouw aan de Geelseweg. Eén appartement brandde volledig uit. De bewoner raakte lichtgewond.

Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. De gewonde bewoner is met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond allicht om iets na 6 uur in de keuken van een appartement op de eerste verdieping. Dat appartement brandde volledig uit. Op het gelijkvloers was er rook- en waterschade, in de andere appartementen enkel rookschade.