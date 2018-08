Brand veroorzaakt gedeeltelijke sluiting R9 in Charleroi KVE

25 augustus 2018

21u25

Bron: Belga 0 Een brand op een voormalig spoorwegterrein in Charleroi leidde deze namiddag tot een gedeeltelijke sluiting van de R9 in Charleroi.

In een oude mazoutton met afval en banden was brand gesticht. De dichte rook noopte de politie de kleine ring gedeeltelijk te sluiten, wat snel een kilometerslange file veroorzaakte.

De brand werd aangestoken in een niet meer gebruikte site nabij de Brusselsesteenweg in Dampremy, aldus de brandweer. Het oude mazoutvat bevatte nog wat brandstof naast afval en autobanden. Door de dichte, zwarte rook werd het verkeer op de nabijgelegen kleine ring gehinderd. De politie besliste het gedeelte in de buurt van de brandhaard tijdelijk af te sluiten.