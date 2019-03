Brand veroorzaakt explosies in garage in Klabbeek, één persoon gewond

kg

08 maart 2019

10u02

Bron: Belga

0

In een privégarage in het Waals-Brabantse dorp Klabbeek (Clabecq), een deelgemeente van Tubeke, is het gisterenavond tot een brand en explosies gekomen. Dat werd vernomen bij de hulpverleningszone van Waals-Brabant.