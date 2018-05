Brand vernielt hoeve met rieten dak. Oorzaak waarschijnlijk barbecue Redactie

06 mei 2018

04u31 0 Een zware brand vernielde zaterdagavond in de Masheikedreef in Heist-op-den-Berg een hoeve met een rieten dak. De bewoners konden ongedeerd ontkomen, de oorzaak is waarschijnlijk een barbecue.

“Eén van de buren merkte rond 21 uur de brand op en waarschuwde de hulpdiensten. Toen wij ter plaatse kwamen hing er vooral erg veel rook. Via de media werd daarom meteen de vraag verspreid om in de buurt ramen en deuren gesloten te houden”, zegt brandweerofficier Ronny Orlians.

“Typisch aan een rieten dak is dat de brand binnenin woedt. Blussen was zéér moeilijk, daarom werd een kraan opgevorderd om het riet op de grond te trekken en het vuur zo te doven. De bluswerken zullen nog uren in beslag nemen, de rook- en waterschade zal zeer groot zijn.”