Brand vernielt hangaar in Vlamertinge

00u30

Langs de Brielenstraat in Vlamertinge is een loods achter een woning afgelopen nacht volledig in vlammen opgegaan. De eigenaar, die een aannemer is, had zijn bestelwagen 's avonds binnen in de loods gezet.

Een buurtbewoner alarmeerde hem omstreeks 22.30 uur. Toen hij buiten ging kijken, sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer snelde ter plaatse en kon de aanpalende gebouwen en huizen vrijwaren. Voor de hangaar zelf zat er niets anders op dan het gecontroleerd te laten uitbranden.

In de hangaar stond werkmateriaal, de bestelwagen, hout, isolatiemateriaal en op het dak lagen zonnepanelen. Dat is allemaal verwoest door de brand. De brandweer was uren in de weer om het vuur te blussen. Er vielen geen gewonden.