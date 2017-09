Brand vernielt collectie oldtimertractoren in Wijtschate LSI

20u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 LSI Een felle brand heeft afgelopen nacht de collectie oldtimertractoren van een man uit Wijtschate (Heuvelland) in de as gelegd. De vlammen verslonden ook een oldtimer sportvoertuig Triumph TR3 en een jeep uit de Eerste Wereldoorlog.

Rond vier uur hoorde de eigenaar lawaai op het erf van zijn landelijke woning. "Ik keek naar buiten en zag vlammen aan mijn loods", vertelt de eigenaar. "Een Peugeot 207 stond in lichterlaaie én de poort van de loods. Toen de brandweerpost van Kemmel arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak van de loods. Het was wachten op de posten van Nieuwkerke en Ieper vooraleer er voldoende water was en er op volle kracht geblust kon worden. Maar tegen die tijd was de loods en de volledige inboedel al verloren.

De loods, een gloednieuwe grasmaaier, een nieuwe zandstraalcabine, de Triumph, de oldtimerjeep en 25 oldtimertractoren werden door de vlammen verteerd. De meeste oldtimertractoren dateren uit de jaren vijftig. Slechts drie exemplaren die nog niet in de loods stonden, waaronder een John Deere en een Fendt, bleven gevrijwaard. De schade wordt op minstens 350.000 euro geraamd. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.

