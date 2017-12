Brand uitgebroken in rusthuis Ukkel HA

07u02

De brand woedt in een rusthuis langs de Alsembergsesteenweg in de Brusselse gemeente. Er is brand uitgebroken in een rusthuis in Ukkel. Dat heeft burgemeester Boris Dilliès (MR) bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het vuur woedt in residentie Anais op de Alsembergsesteenweg. Over mogelijke gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Het rampenplan is momenteel niet afgekondigd. Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz was het tramverkeer in de straat even onderbroken, maar rijdt dat intussen opnieuw normaal.

Later meer

Google Residentie Anais in Ukkel.