Brand Philipsgebouwen is kwaad opzet, zegt parket mvdb

21u26

Bron: Belga 0 Marco Mariotti Het parket van Limburg gaat uit van kwaad opzet bij de brand die zaterdagavond uitbrak in de voormalige Philipsgebouwen langs de Kempische Steenweg (N74) in Hasselt. Dat liet de persmagistraat vandaag weten.

Gisteren moest er nog puin geruimd worden, zodat de branddeskundige zijn werk kon doen. Vandaag heeft de deskundige de nodige onderzoeksdaden kunnen uitvoeren. In de fabriekshal waren twee opslagruimtes gevestigd, die van de kringwinkel en van het evenement Winterland.





Enorme schade

De brand brak zaterdag rond 22.15 uur. In een mum van tijd stond het gebouw in lichterlaaie. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is enorm. Door de vlammenzee stortte het gebouw in.

Brandweerkorpsen uit de hele provincie boden via tankwagens met extra bluswater voor versterking. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere bedrijfsgebouwen in de buurt.

De branddeskundige heeft vanaag in het puin stalen genomen. Die stalen worden voor analyse en onderzoek naar het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) gestuurd. Het is wel nog wachten op het definitief verslag van de branddeskundige.

