Brand op woonboot in Antwerpen Toon Verheyen

07u55

Bron: Eigen berichtgeving 1

De Brandweer Zone Antwerpen werd afgelopen nacht omstreeks 3.30 uur opgetrommeld voor een brand op een woonboot in het Kattendijkdok. Het vuur was ontstaan in een technische ruimte van de boot, afgescheiden van het woongedeelte. Dat zorgde voor hevige rookontwikkeling. De vier personen en twee huisdieren die op de boot aanwezig waren, konden zichzelf in veiligheid brengen. Mogelijk kunnen de bewoners vandaag weer gewoon terug naar hun boot.