Brand op militair schietterrein in Oost-Limburg IVI

20 mei 2018

10u06

Bron: Belga 0 De brandweer bestrijdt zondagvoormiddag meerdere brandhaarden op het militair schietterrein op het grondgebied van Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode. De rook kan leiden tot geurhinder, zo meldt de gemeente Houthalen-Helchteren.

De geurhinder zou vooral kunnen opduiken in de omgeving van Houthalen-Oost, Meulenberg en aan De Plas in Houthalen-Helchteren, luidt het.

Meer informatie over de brandhaarden en de oorzaak ervan is er nog niet.

In de Limburgse natuurgebieden geldt momenteel brandfase oranje omwille van de droogte.